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De acordo com dados de mercado recolhidos pela agência espanhola EFE, por volta das 6h00 (hora de Lisboa), os contratos futuros do Brent recuavam ligeiramente para 124,1 dólares por barril, mantendo ainda assim níveis historicamente elevados.

A escalada dos preços ocorre num contexto de forte tensão geopolítica, marcado pelo impasse nas negociações entre os Estados Unidos e o Irão e pelo bloqueio do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas marítimas do comércio internacional de crude.

Com este pico, o Brent ultrapassa os máximos registados desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2022. Antes do início do atual conflito no Médio Oriente, no final de fevereiro, o barril de Brent era negociado em torno dos 70 dólares.

As tensões intensificaram-se na quarta-feira, quando se assinalaram 61 dias desde o início da ofensiva, após Teerão ter ameaçado avançar com “ações militares sem precedentes” caso Washington não suspenda as suas operações navais e permita a reabertura do Estreito de Ormuz.

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