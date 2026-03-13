Pelas 7h00 (6h00 em Portugal continental), o Brent para entrega em maio estava a ser negociado a 100,13 dólares, após o Departamento do Tesouro dos EUA ter anunciado a medida excecional para conter a escalada dos preços provocada pela guerra com o Irão. A autorização visa permitir o escoamento de crude russo já carregado em navios, sem alterar o regime geral de sanções.

Também o petróleo norte-americano West Texas Intermediate (WTI) registava uma descida de 0,66%, para 95,10 dólares por barril, nas negociações pré-mercado antes da abertura oficial das bolsas nos Estados Unidos.

Na quinta-feira, o Brent subiu mais de 9% e fechou acima dos 100 dólares no mercado de futuros de Londres, após declarações do novo líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, que indicou que o encerramento do Estreito de Ormuz deverá prolongar-se. O crude do Mar do Norte terminou a sessão na Intercontinental Exchange a 100,46 dólares, o valor mais elevado desde 2022.

O encerramento do Estreito de Ormuz, por onde circula cerca de 20% do comércio marítimo mundial de hidrocarbonetos, levou os 32 países membros da Agência Internacional de Energia a decidirem, por unanimidade, a libertação de 400 milhões de barris de petróleo das reservas estratégicas. A medida pretende compensar as perdas de abastecimento resultantes da crise no Médio Oriente e ultrapassa largamente a anterior intervenção recorde da agência no início da guerra na Ucrânia.