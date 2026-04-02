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Apesar desta subida pontual, os dados acumulados revelam uma evolução mista. Desde o início de 2026, o custo do cabaz apresenta uma redução de 13,17 euros (-5,45%). Em termos homólogos, a descida é ainda mais expressiva, com menos 16,49 euros (-6,92%) em comparação com o mesmo período de 2024. Ainda assim, face ao início da série, o cabaz está hoje 67,29 euros mais caro, o que corresponde a um aumento acumulado de 35,85%.

Na análise da variação semanal, entre 25 de março e 1 de abril, os maiores aumentos verificaram-se no carapau, que encareceu 29% para 5,81 euros, no tomate chucha, com uma subida de 24% para 3,60 euros, e na couve-flor, que aumentou 17%, passando a custar 3,12 euros.

Já na comparação anual, sobressaem subidas significativas em alguns produtos hortícolas e no peixe. A couve-coração registou um aumento de 57%, para 2,08 euros, a curgete subiu 54%, para 2,70 euros, e o robalo encareceu 38%, atingindo os 10,24 euros por quilo.

O balanço desde 2022 evidencia alterações profundas na estrutura de preços de vários bens essenciais. A carne de novilho para cozer é o produto com maior subida acumulada, com um aumento de 124%, para 13,04 euros por quilo. Seguem-se a couve-coração, que mais do que duplicou o preço (+109%), e os ovos, com uma valorização de 84%.

O cabaz analisado inclui 63 produtos de consumo regular, abrangendo categorias como carne, peixe, frutas e legumes, laticínios, congelados e mercearia. Por essa razão, variações em produtos-chave continuam a refletir-se de forma direta no orçamento das famílias.

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