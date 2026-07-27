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A redução será feita através de reformas, saídas naturais, programas de pré-reforma e acordos de rescisão voluntária, não estando previstos despedimentos por motivos económicos.

O plano resulta de um acordo entre a administração da empresa, a comissão de trabalhadores e os sindicatos, que garante a manutenção do emprego nas unidades de produção da Porsche, na Alemanha, até ao final de 2035.

Além da redução de custos com pessoal, a empresa vai adiar aumentos salariais e suspender atualizações do salário-base para os quadros superiores durante 2027 e 2028. Em contrapartida, prevê investir 2,1 mil milhões de euros na modernização de duas fábricas no sudoeste da Alemanha.

O presidente executivo da Porsche, Michael Leiters, considera que a reestruturação permitirá adaptar a empresa aos desafios do mercado e criar condições para reforçar a sua posição competitiva nos próximos anos.

O anúncio surge numa altura em que a marca enfrenta uma quebra nas vendas. Nos primeiros seis meses do ano, a Porsche comercializou 122306 automóveis, menos 16% do que no período homólogo, refletindo o abrandamento da procura em vários mercados internacionais.

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