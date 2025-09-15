Pedro Sánchez promete converter 53 mil apartamentos turísticos em habitação jovem

Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No congresso, Sánchez justificou a decisão com as “milhares de irregularidades” detetadas no registo único de arrendamentos. O anúncio foi recebido com uma forte ovação pelos militantes.

A ministra da Habitação, María Jesús Montero, reforçou a mensagem, defendendo a intervenção nos preços da habitação:

“Claro que vamos intervir nos preços da habitação, porque a habitação é um direito”.

Sánchez enfatizou os esforços do governo para aliviar a crise imobiliária do país, com aumentos contínuos nos preços de aluguer e compra, colocando a Espanha no final da lista em termos de idade média para os jovens saírem de casa, acima dos 30 anos. Embora os detalhes ainda não tenham sido divulgados, o presidente do governo anunciou que com este novo apoio para jovens, estes poderão "viver por anos numa casa com proteção permanente e eventualmente adquiri-la". Será ainda dado um "novo auxílio para aluguer com opção de compra de quase 30.000 euros" para jovens.

Por enquanto, fontes governamentais esclarecem à imprensa espanhola que o auxílio será limitado a jovens até aos 35 anos e será incluído no próximo Plano Estadual de Habitação. Além disso, em linha com as políticas habitacionais mais recentes, que visam garantir que os recursos públicos investidos nessa área protejam o parque habitacional de forma perpétua, o auxílio à compra será destinado a moradias sociais, que manterão esse status para sempre.

O governo espanhol quer ainda oferecer um novo subsídio de até 10.800 euros para a compra de imóveis em áreas rurais. . "Esta também é uma luta contra o despovoamento", diz Sanchez.

Clima de pré-campanha

O comício, realizado no Pavilhão de Desportos da Universidade de Málaga, serviu também para mobilizar o PSOE numa fase em que ainda não há data marcada para as eleições regionais andaluzas.

Sánchez aproveitou ainda o palco para expressar solidariedade com o povo palestiniano e criticar o silêncio da oposição sobre a guerra em Gaza. O primeiro-ministro acusou os partidos à direita de “não terem ideias nem educação”.

Discurso centrado em resultados

O chefe do Governo destacou alguns indicadores que considera marcos da sua governação: o número recorde de mulheres empregadas, o investimento de 2.500 milhões de euros em políticas de igualdade, o reforço das vagas em Formação Profissional e o aumento da taxa de empregabilidade na área, que passou de 30% em 2018 para 60% atualmente.

O encontro em Málaga marcou assim o arranque da pré-campanha socialista na Andaluzia, com um discurso centrado em habitação, saúde e educação, áreas que o PSOE pretende transformar em bandeiras para tentar recuperar o poder na comunidade autónoma, governada pelo PP desde 2018.