Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O total de pagamentos corresponde a 56% do valor contratado e também do aprovado. A taxa de execução do plano mantém-se nos 61%.

Com os maiores valores recebidos continuam a estar as empresas (4.294 milhões de euros), as entidades públicas (2.597 milhões de euros) e as autarquias e áreas metropolitanas (1.939 milhões de euros). Seguem-se as empresas públicas (1.321 milhões de euros), as escolas (628 milhões de euros), as instituições do ensino superior (493 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (417 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (343 milhões de euros) e as famílias (316 milhões de euros). Por sua vez, as aprovações de projetos estão em 24.785 milhões de euros, acima dos 23.029 milhões de euros anteriormente reportados.

A liderar as aprovações de projetos estão também as empresas (8.219 milhões de euros), seguidas pelas entidades públicas (4.964 milhões de euros) e pelas autarquias e áreas metropolitanas (4.743 milhões de euros). Destacam-se ainda as empresas públicas (2.789 milhões de euros) e as instituições do ensino superior (1.006 milhões de euros).

Com menos de 1.000 milhões de euros aprovados aparecem as escolas (992 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (844 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (751 milhões de euros) e as famílias (477 milhões de euros).

Até 6 de maio, o PRR recebeu 513.817 candidaturas, sendo que 479.137 foram analisadas. Já as candidaturas aprovadas ascenderam a 381.095, mais 2.541.

O PRR pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico. Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.