A Chipicao foi comprada pela Officetotal Food Brands à multinacional PepsiCo que a detinha desde 1996 em Portugal.

A compra tem efeitos nos mercados de Portugal, Espanha e França e a produção até aqui feita no Carregado vai passar para a fábrica dos novos donos em Ponte de Lima, onde já são produzidas, entre outros produtos, as bolachas Belgas.

A linha de produção da Chipicao na fábrica da PepsiCo no Carregado - onde também são produzidas as batatas Lay’s Gourmet - será desativada.

A história da Officetotal Food Brands remonta a 2008, como contam no site. "No ano de 2008 decidimos investir no futuro com a conquista de representações de marcas internacionais em regime de exclusividade no nosso mercado doméstico. Assim nasceu a OfficeTotal, Lda".

Mais tarde, em 2013, passaram a investir na produção, além da representação, sendo essa etapa marcada pela aquisição da linha de produção das bolachas belgas e o lançamento da marca Saborosa.

A compra agora realizada da Chipicao é estimada entre cinco e seis milhões de euros.

A Officetotal Food Brands é liderada por Diogo Freitas e faturou em 2024 mais de 15 milhões de euros.

