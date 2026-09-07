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O Governo vai reunir-se com todos os partidos com representação parlamentar no final de setembro para preparar o Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), confirmou o primeiro-ministro Luís Montenegro. A ronda de contactos deverá permitir ao Executivo apresentar as linhas gerais da proposta e avaliar as condições políticas para a sua aprovação.

Montenegro já tinha anunciado, no início do mês, que o Governo iria iniciar contactos com todos os partidos da oposição tendo em vista a preparação do próximo Orçamento. O primeiro-ministro defendeu que o Executivo manterá a cooperação institucional com a Assembleia da República, incluindo com o Chega, apesar da moção de censura apresentada pelo partido.

A ronda de reuniões acontece poucas semanas antes da data-limite para a entrega da proposta de Orçamento no Parlamento. O Governo terá de apresentar o OE2027 à Assembleia da República até 10 de outubro.

Os contactos com os partidos poderão ser determinantes para perceber a margem de negociação do Executivo, numa Assembleia da República sem maioria absoluta. O Governo tem procurado manter uma estratégia de diálogo parlamentar para garantir a aprovação dos anteriores Orçamentos.

O processo de preparação do OE2027 começou ainda em fevereiro e o Executivo pretende apresentar um documento centrado nas contas públicas e sem incluir medidas sem relação directa com o Orçamento, uma estratégia destinada também a facilitar a sua viabilização parlamentar.

As instruções oficiais para a preparação do Orçamento para 2027 já foram emitidas pela Entidade Orçamental, estando em curso os trabalhos internos dos diferentes ministérios e organismos públicos.

A ronda política ocorrerá num contexto de maior tensão entre o Governo e a oposição, depois de o Chega ter apresentado uma moção de censura ao Executivo. Apesar desse confronto, Montenegro garantiu que continuará a dialogar com todas as forças políticas sobre matérias de interesse nacional.

“Vamos iniciar agora contactos com todos os partidos da oposição com vista à preparação do orçamento do Estado para 2027”, afirmou o primeiro-ministro no passado dia 3 de setembro.

A proposta de OE2027 deverá ser discutida e votada no Parlamento durante o outono. Caso seja aprovada, a Lei do Orçamento entrará em vigor em janeiro de 2027, dando início à execução do novo orçamento.

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