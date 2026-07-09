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A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública — IGCP apresenta os CTS5 como “instrumentos de dívida pública destinados à poupança das famílias” que oferecem taxa de juro garantida. No primeiro ano, a taxa de juro é de 2,35%, subindo para 2,45% nos segundo e terceiro anos de subscrição e para 2,65% nos dois anos seguintes. A partir do sexto ano, a taxa sobe para 2,75%, para 2,85% nos oitavo e nono anos e para 3,35% no décimo ano de aplicação.

O IGCP esclarece que não há capitalização de juros e que o valor é depositado anualmente no IBAN registado na conta do tesouro, depois de serem descontados 28% de IRS. Isto significa que um investidor recebe cerca de 195 euros de juros por cada mil euros investidos ao longo de 10 anos. A nova modalidade permite ainda resgates antecipados a qualquer momento depois de um ano de subscrição, mas são perdidos todos os juros acumulados desde o último pagamento.

De acordo com o ECO, os novos certificados oferecem quase o dobro dos antigos. As subscrições CTPV, que começaram em setembro de 2021, têm taxas de juro entre os 0,70% no primeiro ano e 1,60% no sétimo. A estes valores acrescem prémios de 20% do crescimento médio do PIB, limitado ao máximo de 1,5% por ano.

Projeções do Banco de Portugal indicam o crescimento de 1,8% do PIB em 2026, 1,6% em 2027 e 1,8% em 2028. De acordo com estas previsões, os prémios terão uma rentabilidade baixa (0,36% em 2026, 0,32% em 2027 e 0,36% em 2028).

Apesar de os novos Certificados do Tesouro pagarem mais do que os anteriores, continuam a ser menos vantajosos em comparação com os Certificados de Aforro Série F, que têm uma taxa de juro ligada à Euribor a três meses. Além disto, a modalidade atribui prémios de permanência ao longo de um período máximo de 15 anos.

Cálculos do ECO indicam que os CTS5 só compensam mais do que os Certificados de Aforro se a taxa Euribor a três meses descer abaixo dos 2,09%. Ao contrário dos Certificados de Tesouro, os aforradores podem resgatar o dinheiro depois de três meses. Outra das vantagens passa pelo limite mínimo de investimento dos Certificados de Aforro que permitem abrir uma conta com apenas 100 euros.

Os Certificados do Tesouro Série 5 podem ser subscritos em AforroNet, nos CTT, Espaços do Cidadão e no Banco Big.