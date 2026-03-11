Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Vamos partilhar com vários parceiros à escala internacional aquela que foi uma das conclusões da reunião do G7 e vamos disponibilizar uma parte importante, em princípio 10%, das nossas reservas estratégicas para poder haver mais oferta e maior contenção nos preços dos combustíveis”, afirmou Montenegro em declarações aos jornalistas.

A medida enquadra-se na decisão tomada esta quarta-feira pelos países membros da Agência Internacional de Energia (AIE) de libertar, em conjunto, 400 milhões de barris de petróleo das suas reservas estratégicas, numa tentativa de compensar o impacto do encerramento do estreito de Ormuz.

No final das jornadas parlamentares do PSD, em Caminha, Viana do Castelo, Montenegro destacou que o governo português “está alinhado com aquilo que está a acontecer no âmbito da União Europeia e de outros países”.

O primeiro-ministro acrescentou que, durante a última reunião com parceiros europeus, foi solicitado que o governo esclarecesse “o mecanismo de desconto no ISP para eventualmente se poder aplicar também” noutros países. “É sabido que a Grécia e a Croácia já também tomaram decisões do ponto de vista da contenção do aumento dos preços. E nós estamos a partilhar exatamente aquilo que cada um está a fazer para poder conformar uma estratégia comum que possa de alguma maneira conter os efeitos sobre as famílias e sobre as empresas”, explicou.

Segundo o diretor executivo da AIE, Fatih Birol, a libertação de 400 milhões de barris ocorre devido ao encerramento efetivo do estreito de Ormuz. Esta é a sexta intervenção coordenada da agência e supera em mais do dobro a libertação recorde feita no início da guerra na Ucrânia, quando foram disponibilizados 182 milhões de barris de petróleo bruto.

O contexto internacional tem sido marcado por tensão militar na região do Golfo Pérsico: os Estados Unidos e Israel lançaram um ataque no sábado contra o Irão, alegando eliminar “ameaças iminentes do regime iraniano”. Teerão retaliou com mísseis e drones contra bases norte-americanas e alvos israelitas, além de encerrar o estreito de Ormuz, afetando também países vizinhos como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã, Iraque, Chipre e Turquia.

A medida portuguesa pretende contribuir para a estabilidade do mercado global de petróleo e para a contenção do aumento dos preços dos combustíveis em Portugal e na Europa.

