A abertura, de acordo com comunicado, criou 80 postos de trabalho estáveis, com contratos sem termo desde o primeiro dia. O supermercado conta com uma área de vendas de 1.900 m² e inclui secções como Talho, Peixaria, Charcutaria, Pastelaria e Padaria, Frutas e Legumes, Perfumaria, Cuidado do Lar e Animais de Estimação, Garrafeira e Pronto a Comer, com pratos para levar ou consumir no local. O estacionamento dispõe de 114 lugares, incluindo dois para carregamento de veículos elétricos.

A cerimónia contou com a presença de Carlos Moedas, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Ricardo Mexia, Presidente da Junta de Freguesia do Lumiar, e Juan Roig, Presidente da Mercadona. Carlos Moedas destacou a importância do investimento para a cidade. "A presença da Mercadona em Lisboa demonstra que a nossa cidade continua a ser atrativa para investimento internacional e cria novas oportunidades de emprego", disse o autarca.

Juan Roig sublinhou o compromisso da Mercadona com Portugal. "Esta loja é mais um passo no projeto de expansão que já dura sete anos e emprega 7.500 trabalhadores no país. Queremos ser cada vez mais portugueses no nosso dia a dia", salientou.

Além da loja, o investimento incluiu reabilitação do espaço público, com passeios pedonais adaptados, reconstrução da praça central, melhoria do mobiliário urbano e iluminação, plantação de árvores jacarandá e cerca de 850 plantas ornamentais numa área exterior de 4.300 m².