Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No comunicado, revelado no site da Presidência, o chefe de Estado destacou que o documento, apesar de "manter algumas disposições avulsas", nomeadamente em domínios relacionados com o uso de fundos europeus, dá um passo importante ao "concentrar-se nas prioridades essenciais e reduzir o casuísmo".

O Orçamento para 2026 reflete, segundo o Presidente, um esforço de racionalização das políticas públicas, buscando equilibrar responsabilidade financeira com a necessidade de responder às exigências da economia e da sociedade portuguesa.

Com a promulgação, o documento entra oficialmente em vigor, marcando o ponto de partida para a execução das medidas previstas pelo Governo no próximo ano.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.