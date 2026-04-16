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Além disso, foi considerado provado que as práticas anticoncorrenciais da Ticketmaster fizeram com que os consumidores de 22 estados norte-americanos tivessem de pagar mais 1,72 dólares (cerca de 1,46 euros) por bilhete, montante que poderá vir a ter de ser reembolsado.

O veredicto poderá custar à Live Nation e à Ticketmaster centenas de milhões de dólares, tendo em conta que poderão ser sujeitas a multas e até a ordens judiciais para que alienem algumas entidades, incluindo anfiteatros de que são proprietárias.

Em comunicado, a Live Nation revelou que o valor acrescentado de 1,72 dólares era aplicado a "um número limitado de bilhetes" vendidos em 257 locais, o que representava cerca de 20% do total. Estimou, por isso, que o valor das indemnizações será inferior a 150 milhões de dólares (cerca de 127 milhões de euros), ainda que triplicado.

A empresa sublinhou que o veredicto não será "a última palavra" no caso e que o resultado final "não será materialmente diferente" do acordo estabelecido com o Departamento de Justiça dos EUA durante o julgamento. Esse acordo incluía um limite máximo para as taxas de serviço em alguns anfiteatros, assim como novas opções de venda de bilhetes para promotores e locais de espetáculos, o que abriria a porta a concorrentes da Ticketmaster, como a SeatGeek ou a AXS, ainda que não de forma vinculativa.

A Ticketmaster foi criada em 1976 e fundiu-se com a Live Nation em 2010. A Live Nation entrou em Portugal em 2024, mediante a compra da promotora Ritmos & Blues e da gestora da maior sala de espetáculos do país, Meo Arena, em Lisboa. Segundo a Autoridade da Concorrência, a empresa "encontra-se ativa na promoção do festival Rock in Rio Lisboa", através da sua subsidiária Better World, "e detém, ainda, uma participação no festival Rolling Loud".

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