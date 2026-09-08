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Luís Montenegro anunciou esta terça-feira uma nova redução do IRS até ao sexto escalão, com um impacto estimado de 400 milhões de euros. O alívio fiscal será sentido já em novembro, através de uma redução das retenções na fonte aplicadas aos salários, pensões e subsídio de Natal.

O primeiro-ministro fez o anúncio durante o debate parlamentar da moção de censura apresentada pelo Chega, justificando a medida com o desempenho económico e a evolução das contas públicas. A proposta deverá ser aprovada pelo Conselho de Ministros na próxima semana.

Apesar de a redução abranger diretamente os escalões de IRS até ao sexto, Montenegro explicou que, devido à progressividade do imposto, o efeito será sentido, na prática, por todos os contribuintes sujeitos a IRS.

A descida será aplicada através das tabelas de retenção na fonte, permitindo que os trabalhadores e pensionistas tenham mais rendimento disponível já nos pagamentos de novembro. O Governo considera que esta opção permite colocar o benefício fiscal imediatamente no rendimento das famílias.

No entanto, uma menor retenção na fonte não significa necessariamente uma redução equivalente do imposto final. Como o imposto é acertado posteriormente através da declaração anual de IRS, a retenção mais baixa pode resultar num reembolso menor na primavera seguinte ou, em alguns casos, num imposto adicional a pagar.

Esta é a quinta redução do IRS promovida pelo Governo de Luís Montenegro. O primeiro-ministro rejeitou que exista uma escolha entre redução de impostos e equilíbrio orçamental, defendendo que a medida é possível devido à evolução das finanças públicas.

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