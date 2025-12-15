Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No âmbito de um processo chamado Chapter 11 pré-planeado, o principal fabricante dos dispositivos da iRobot, a empresa Picea Robotics, com sede em Shenzhen, na China, assumirá a propriedade da empresa. A iRobot afirmou que o difícil contexto comercial obrigou-a a reduzir preços e a investir fortemente em novas tecnologias.

As tarifas de importação dos EUA, que chegam a 46% sobre produtos vindos do Vietname, país onde a maioria dos Roombas destinados ao mercado americano são produzidos, aumentaram os custos da empresa em 23 milhões de dólares este ano. A iRobot, que em 2021 tinha sido avaliada em 3,56 mil milhões de dólares, viu agora o seu valor de mercado cair para cerca de 140 milhões de dólares. Na sexta-feira, as ações da empresa caíram mais de 13% na bolsa Nasdaq, em Nova Iorque.

A iRobot garantiu que o pedido de falência não deverá afetar a sua app, cadeias de fornecimento ou suporte aos produtos. Fundada em 1990 por três membros do Laboratório de Inteligência Artificial do MIT, a empresa começou focada em tecnologia de defesa e espaço antes de lançar o Roomba em 2002. Atualmente, o Roomba detém cerca de 42% do mercado norte-americano e 65% do mercado japonês de aspiradores robóticos.