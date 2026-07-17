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Na área do euro, a inflação recuou face aos 3,2% registados em maio, mas manteve-se acima dos 2,0% observados em junho de 2025. Já na União Europeia, o indicador diminuiu dos 3,3% de maio para 2,9%, superando igualmente os 2,3% registados no mesmo mês do ano passado.

Segundo o Eurostat, após três meses consecutivos de subida, a inflação desacelerou em junho, depois de os aumentos anteriores terem sido impulsionados pela valorização dos preços da energia, associada à guerra no Médio Oriente e ao encerramento do Estreito de Ormuz à navegação comercial.

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