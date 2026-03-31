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Segundo os dados preliminares do INE, a inflação subjacente, que exclui produtos energéticos e alimentos não transformados, registou um aumento homólogo de 2,0%, ligeiramente acima dos 1,9% verificados no mês anterior.

Os preços dos produtos energéticos dispararam 5,8% em março, revertendo a queda de 2,2% registada em fevereiro. Também os produtos alimentares não transformados subiram 6,4%, face aos 6,7% do mês anterior. “A aceleração do IPC é quase na totalidade explicada pelo aumento do preço dos combustíveis”, lê-se no relatório do INE.

Na variação mensal, só de fevereiro para março, os preços subiram 2,0%, muito acima do incremento de 0,1% registado no mês anterior e do 1,4% observado em março de 2025. O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), utilizado para comparações europeias, também subiu 2,7% em termos homólogos, contra 2,1% em fevereiro.

Os dados definitivos sobre a inflação em março deverão ser divulgados no dia 13 de abril.

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