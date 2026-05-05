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“Vamos pegar nas medidas tomadas em 2022, calibrá-las, melhorá-las e, a breve trecho, apresentar ao Parlamento uma proposta”, afirmou o governante, em declarações aos jornalistas, sublinhando que a decisão de avançar com este tipo de tributação foi deixada pela Comissão Europeia ao critério de cada Estado-membro.

Miranda Sarmento destacou, no entanto, que o contexto atual difere do vivido há quatro anos. Apesar da forte subida dos preços da energia, o ministro salientou que não existe, para já, a mesma pressão inflacionista, uma vez que a inflação subjacente se mantém em torno dos 2,2% a 2,3%.

O responsável pelas Finanças adiantou ainda que os países que subscreveram uma carta conjunta sobre o tema deverão “procurar articular respostas”, deixando em aberto a possibilidade de outros Estados-membros se associarem à iniciativa. “Procuraremos ter o máximo possível de coordenação e também de aprender uns com os outros sobre potenciais medidas que cada um esteja a preparar”, afirmou.

A decisão surge num contexto de forte instabilidade nos mercados energéticos, na sequência do conflito no Médio Oriente, iniciado no final de fevereiro, envolvendo os Estados Unidos, Israel e o Irão. As perturbações no estreito de Ormuz, uma das principais rotas mundiais de transporte de petróleo e gás, têm contribuído para o aumento dos preços e para maior volatilidade no setor energético.

Em Portugal, os efeitos já se fazem sentir nos postos de abastecimento. A partir desta semana, o preço do gasóleo aumentou 8,5 cêntimos por litro e o da gasolina 6 cêntimos, com o gasóleo a aproximar-se novamente da fasquia dos dois euros por litro. Desde o início da ofensiva militar no Irão, o gasóleo acumulou uma subida de cerca de 40 cêntimos, enquanto a gasolina encareceu aproximadamente 30 cêntimos.

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