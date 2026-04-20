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"A economia europeia tem sido resiliente" antes do início da guerra, afirmou. "Mas quando uma economia como a zona euro continua a ter um desempenho em torno de 1%, não acho que isso seja satisfatório. Não é estagnação, mas está perto", referiu.

Segundo Santos Pereira, o Banco Central Europeu (BCE) deve concentrar-se nos dados recebidos e estar preparado para responder a sinais de que os preços estão a descontrolar-se. O crescimento económico, apesar de ser baixo, cerca de 1%, era "resiliente" antes da crise, afirmou.

"Este conflito não começou há muito tempo. Precisamos de ver nas próximas semanas como as coisas evoluem", disse, em Washington. "Choques negativos de oferta como este geralmente levam a menos crescimento e mais inflação. E por isso, nenhum dos sintomas é bom."

"Se os dados começarem a dizer-nos que temos problemas com preços significativamente mais altos e expectativas de inflação, teremos de agir. Caso contrário, temos de monitorizar e decidir", referiu.

O que importa é que o BCE analise os dados e esteja "pronto para agir com base neles", afirmou.

Segundo Álvaro Santos Pereira, a economia da zona euro está atualmente algures entre a linha base do BCE e o seu cenário adverso.

"Houve um impacto na economia europeia, mas não foi dramático", disse ele. "Mas claro, tudo depende da dimensão do conflito e da sua duração."

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