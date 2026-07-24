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Os preços dos combustíveis deverão voltar a aumentar na próxima semana. Segundo as previsões da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (Anarec), o gasóleo simples poderá ficar mais caro cerca de nove cêntimos por litro, enquanto a gasolina simples 95 deverá subir 3,5 cêntimos.

As estimativas têm por base a evolução dos mercados até quinta-feira e ainda não incluem uma eventual atualização do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP). O Governo deverá voltar a mexer neste imposto para tentar reduzir o impacto da subida nos consumidores.

O aumento acontece numa altura em que o preço do petróleo tem registado fortes valorizações nos mercados internacionais, com o barril de Brent a ultrapassar os 100 dólares devido às tensões no Médio Oriente.

Portugal mantém-se entre os países da União Europeia com combustíveis mais caros. Dados da Comissão Europeia colocam o país no sétimo lugar no preço da gasolina simples 95 e no oitavo no gasóleo simples.

Os valores finais poderão variar entre postos de abastecimento, uma vez que o mercado dos combustíveis funciona em regime livre.

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