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A posição foi assumida pelo co-presidente executivo da petrolífera, João Diogo Marques da Silva, depois de a ministra do Ambiente e Energia ter pedido à Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) uma análise detalhada aos preços praticados nos postos de abastecimento e à forma como estes refletem as oscilações internacionais do petróleo e dos produtos refinados.

“Estamos disponíveis permanentemente, sempre, para entregar a informação que seja necessária, e a ERSE tem acesso pleno a essa informação”, afirmou o responsável da Galp, citado pela Lusa.

Questionado sobre a possibilidade de o regulador avançar com uma proposta de fixação excecional de margens máximas, João Diogo Marques da Silva reconheceu que existem “vantagens e desvantagens” numa economia de mercado livre, mas considerou que uma intervenção deste tipo não será a solução adequada.

“Não nos parece que faça sentido”, afirmou, referindo que a experiência de outros mercados internacionais com preços regulados não demonstra necessariamente benefícios para os consumidores.