Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com fonte oficial da empresa, a carta “é um momento independente de qualquer facto ou notícia hoje publicada, sendo unicamente um momento de comunicação entre o CEO e colaboradores”.

Na missiva, Francisco Pedro Balsemão recorda que “ao longo das últimas semanas, muito se tem escrito e falado sobre a possibilidade, que comunicámos à CMVM, de termos um novo acionista de referência na Impresa”.

O gestor sublinha ainda que “as nossas portas estiveram sempre abertas para parceiros que nos tragam valor, à semelhança do que aconteceu, em vários momentos, desde a criação da Impresa”. E acrescenta: “Sobre este tema, apesar de alguns dos nossos concorrentes parecerem estar preocupados perante essa possibilidade, e de certa imprensa lançar continuamente ‘fake news’, reitero que qualquer eventual informação relevante será oportunamente comunicada através dos canais formais.”

Esta é a primeira carta interna de Francisco Pedro Balsemão desde a morte do pai e fundador do grupo, Francisco Pinto Balsemão, a 19 de outubro.

O CEO da dona da SIC e do Expresso destacou a “homenagem sem precedentes” prestada ao fundador: “O país celebrou, unido, a sua história, os seus valores e o seu contributo para a democracia e para a liberdade. Ao homenagear Francisco Pinto Balsemão, reconheceu também o legado que ele nos deixou. E o legado somos também todos nós, que trabalhamos, diariamente, com orgulho, no Grupo Impresa.”

Francisco Pedro Balsemão reforçou o compromisso com os valores que definem o grupo, afirmando que “a liberdade, independência e rigor que herdámos, e que temos a obrigação de cuidar, levam a que estejamos mais preparados para encarar o que aí vem”.

“O êxito do Expresso e da SIC, e das restantes marcas, plataformas e empresas do Grupo, continuará a fazer-se respeitando a visão do nosso fundador”, disse.

O gestor concluiu apelando à união e à ação: “O nosso sucesso continuará assente, naturalmente, no cumprimento dos objetivos estratégicos que delineámos. (...) Conto, como sempre, com todos, e podem continuar a contar comigo e com a minha família”.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.