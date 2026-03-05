Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Numa conferência dedicada ao futuro da Ásia até 2050, que decorre na capital da Tailândia, Kristanlina Georgieva sublinhou que o contexto global é marcado por choques cada vez mais frequentes e imprevisíveis.

"Vivemos num mundo onde os choques são mais frequentes e inesperados, e há algum tempo que alertamos os nossos membros de que a incerteza é agora a nova norma", afirmou.

A responsável do FMI advertiu que, caso o conflito se prolongue, poderá ter impactos significativos nos preços globais da energia, no sentimento dos mercados e na inflação, numa altura em que os mercados financeiros já registam forte volatilidade.

"Os mercados têm evoluído como uma montanha-russa nos últimos dias”, descreveu, acrescentando que a situação “colocará novas exigências aos decisores políticos em todo o mundo", concluiu.

