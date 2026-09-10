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O Fundo Monetário Internacional (FMI) terá recuado na intenção de nomear o economista português Ricardo Reis para o cargo de economista-chefe depois de tomar conhecimento de declarações anteriores em que este criticava a política tarifária do Presidente norte-americano, Donald Trump. A informação é avançada pelo Financial Times, que cita três fontes anónimas.

De acordo com o jornal britânico, o FMI preparava-se para anunciar a nomeação de Ricardo Reis, professor na London School of Economics (LSE), no início do verão. O processo terá sido entretanto interrompido após a instituição tomar conhecimento de declarações públicas do economista sobre os efeitos das tarifas comerciais anunciadas pela administração Trump.

Em abril do ano passado, após o anúncio das tarifas do chamado “Dia da Libertação”, Ricardo Reis alertou para o impacto das medidas nos preços nos Estados Unidos e para o risco de uma nova vaga de inflação. Um mês depois, num podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos, o economista voltou a abordar o tema e afirmou que “os preços nos EUA vão subir por causa das tarifas”, acrescentando que estas tornariam a produção norte-americana “mais difícil, mais cara e ineficiente”.

Em julho, o FMI acabou por escolher para o cargo Silvana Tenreyro, antiga responsável do Banco de Inglaterra e também professora na LSE. A economista tomou posse em agosto. Segundo fontes citadas pelo Financial Times, Tenreyro também defendeu que as tarifas prejudicam o crescimento económico, embora tenha adotado uma posição menos vocal do que Ricardo Reis nas críticas à administração Trump.

Pressão dos EUA sobre o FMI

Embora a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, seja formalmente responsável pelas nomeações para cargos de topo, os Estados Unidos exercem uma forte influência informal sobre a instituição, por serem o seu maior acionista.

O episódio surge depois de Georgieva ter abandonado o foco do FMI em temas como género e alterações climáticas, após pressão do secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent. O responsável terá defendido que o organismo se deveria concentrar nas suas “responsabilidades centrais” de estabilidade macroeconómica e financeira.

O caso de Ricardo Reis surge, assim, num contexto mais amplo de pressão da administração Trump sobre economistas que têm criticado a política tarifária norte-americana.

O Financial Times recorda que, no ano passado, Trump pressionou o presidente da Goldman Sachs, David Solomon, para afastar o economista-chefe do banco, Jan Hatzius, depois de este ter afirmado que as tarifas prejudicariam a economia norte-americana. Também o assessor Kevin Hassett defendeu que economistas da Reserva Federal de Nova Iorque deveriam ser “disciplinados” por um relatório sobre o impacto das tarifas nos consumidores e empresas dos Estados Unidos.

Questionado pelo Financial Times sobre o processo de seleção, um porta-voz do FMI recusou comentar, invocando a política de “não divulgação estrita” relativamente aos candidatos. O organismo sublinhou, contudo, que o processo foi “rigoroso e competitivo”.

Ricardo Reis não quis comentar o caso, segundo o Expresso.