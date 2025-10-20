Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A média da Euribor em setembro subiu para 2,027% a três meses, mais 0,006 pontos do que no mês anterior, e para 2,102% a seis meses, uma subida de 0,018 pontos. Já a taxa a 12 meses avançou mais acentuadamente, com um aumento de 0,058 pontos, fixando-se nos 2,172%.

Na sessão desta segunda-feira, a Euribor a três meses registou 2,015%, ligeiramente acima da sexta-feira, enquanto a taxa a seis meses recuou para 2,100%, menos 0,013 pontos. A Euribor a 12 meses também caiu, fixando-se em 2,139%, menos 0,025 pontos face à sessão anterior. Apesar das variações, a Euribor a três meses mantém-se abaixo das taxas a seis e 12 meses, de acordo com a Agência Lusa na CNN.

Em Portugal, a Euribor a seis meses passou, em janeiro de 2024, a ser a taxa de referência mais utilizada nos créditos à habitação com taxa variável. Dados do Banco de Portugal referentes a agosto mostram que 38,13% do ‘stock’ de empréstimos para habitação própria permanente com taxa variável estavam indexados a este prazo, enquanto as taxas a 12 e três meses representavam 31,95% e 25,45%, respetivamente.