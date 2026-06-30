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No prazo de seis meses, o mais utilizado nos contratos de crédito à habitação com taxa variável em Portugal, a média mensal fixou-se em 2,596%, o que representa um aumento de 0,060 pontos percentuais face a maio.

Segundo dados do Banco de Portugal relativos a abril, a Euribor a seis meses estava associada a 39,56% do stock de empréstimos para habitação própria permanente com taxa variável. Já as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,53% e 24,55% desses contratos, respetivamente.

A média da Euribor a 12 meses recuou 0,006 pontos percentuais em junho, para 2,798%, enquanto a taxa a três meses registou a maior subida do mês, avançando 0,113 pontos percentuais para 2,339%.

Na sessão desta terça-feira, a Euribor subiu apenas no prazo de três meses, para 2,324%, enquanto desceu para 2,568% a seis meses e para 2,728% a 12 meses.

O Banco Central Europeu decidiu, na reunião de política monetária de 11 de junho, aumentar as taxas diretoras em 0,25 pontos percentuais, a primeira subida desde setembro de 2023. A próxima reunião da instituição está marcada para 22 e 23 de julho, em Frankfurt.

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