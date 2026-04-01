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O período de entrega é único para todas as categorias de rendimento, aplicando-se tanto a trabalhadores por conta de outrem como a trabalhadores independentes, pensionistas ou contribuintes com outras fontes de rendimento, como rendas. Durante este processo, os contribuintes declaram à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) todos os rendimentos auferidos entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2025.

Com base nesta informação, o fisco apura o imposto efetivamente devido e procede ao acerto final, tendo em conta os valores já entregues ao Estado através das retenções na fonte. Em 2025, estas retenções foram feitas com base em três tabelas diferentes, refletindo a descida do imposto ocorrida a meio do ano.

Do apuramento final poderão resultar três cenários: reembolso ao contribuinte, pagamento adicional de imposto ao Estado ou situação de neutralidade, sem valores a receber ou a pagar.

Segundo dados da AT divulgados à Lusa pela secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, Cláudia Reis Duarte, na campanha do IRS do ano passado foram submetidas mais de seis milhões de declarações durante o período regular, incluindo declarações individuais e conjuntas.

De acordo com as previsões do Governo, os contribuintes que utilizem o IRS Automático deverão receber o reembolso em menos de duas semanas após a submissão da declaração Modelo 3. Já quem optar pela entrega da declaração pela via tradicional poderá receber o reembolso num prazo entre três semanas e três semanas e meia. A expectativa oficial é que os prazos médios de reembolso sejam semelhantes aos registados no ano anterior.

A funcionalidade do IRS Automático, que permite confirmar e submeter uma declaração provisória previamente preenchida pela AT, passa este ano a abranger também os trabalhadores enquadrados no IRS Jovem, até aos 35 anos. Estima-se que esta modalidade seja utilizada em cerca de dois milhões de declarações, incluindo mais de 200 mil referentes a beneficiários deste regime.

Questionada sobre o impacto das alterações nas tabelas de retenção nos valores dos reembolsos, a secretária de Estado sublinhou que o objetivo do Governo tem sido aproximar o imposto retido do imposto efetivamente devido, o que não implica necessariamente reembolsos mais baixos. “No mundo ideal, as pessoas não tinham imposto a pagar nem a receber”, afirmou, reconhecendo, contudo, a existência de múltiplas variáveis no cálculo final.

A entrega das declarações é feita exclusivamente por via digital, deixando de ser possível a submissão em papel nas repartições de Finanças. Ainda assim, os contribuintes sem acesso à Internet podem agendar atendimento presencial para preencher a declaração com o apoio de um funcionário da AT.