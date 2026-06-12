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Segundo a Reuters, Elon Musk alcançou um marco sem precedentes no mundo dos negócios ao tornar-se a primeira pessoa a ultrapassar a barreira do bilião de dólares de património líquido. A valorização da SpaceX, após uma oferta pública inicial (IPO), colocou a fortuna do empresário acima dos 1,1 biliões de dólares, segundo cálculos baseados em participações empresariais e documentos financeiros.

A operação da empresa aeroespacial arrecadou cerca de 75 mil milhões de dólares, tornando-se uma das maiores entradas em bolsa de sempre e demonstrando o forte entusiasmo dos investidores pelos negócios liderados por Musk.

Grande parte da riqueza do empresário está agora concentrada na SpaceX, onde detém uma participação avaliada em cerca de 866 mil milhões de dólares. A esta soma juntam-se as suas posições na Tesla e noutras empresas do seu universo empresarial.

Antes da operação, a revista Forbes estimava a fortuna de Musk em cerca de 780 mil milhões de dólares, já muito acima da dos restantes multimilionários mundiais.

Musk tornou-se uma figura global através do crescimento da Tesla e da SpaceX, mas a sua notoriedade expandiu-se ainda mais em 2022, quando adquiriu a rede social então conhecida como Twitter por 44 mil milhões de dólares. A plataforma, posteriormente rebatizada com o nome "X", transformou-se num dos principais veículos através dos quais o empresário comenta temas relacionados com política, imigração, liberdade de expressão e gastos públicos.

Ao longo dos anos, Musk conquistou uma base de apoiantes fiéis graças ao seu estilo direto e à imagem de empreendedor disruptivo. Contudo, também tem sido alvo de críticas crescentes.

Uma das iniciativas mais polémicas foi a participação no Departamento de Eficiência Governamental da administração do Presidente norte-americano, Donald Trump. A aproximação à política coincidiu com dificuldades enfrentadas pela Tesla em vários mercados internacionais durante 2025, incluindo protestos e campanhas de boicote que afetaram as vendas da fabricante de carros elétricos.

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