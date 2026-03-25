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No Boletim Económico de março, divulgado esta quarta-feira, o Banco de Portugal reviu em baixa a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 2026, de 2,3% para 1,8%, e em alta a inflação, de 2,1% para 2,8%.

Segundo a instituição, a economia deverá crescer 1,8% em 2026, 1,6% em 2027 e 1,8% em 2028, enquanto a inflação deverá situar-se em 2,8% em 2026, descendo para 2,3% em 2027 e 2,0% em 2028.

A revisão do cenário é justificada pela deterioração do enquadramento externo após os ataques ao Irão, que provocaram uma subida significativa dos preços das matérias-primas energéticas, com impacto negativo na atividade económica e positivo na inflação. Também as condições meteorológicas extremas registadas no início do ano deverão afetar a atividade.

O Banco de Portugal sublinha, contudo, que as projeções assentam na hipótese de um conflito com duração limitada e efeitos contidos, alertando para elevada incerteza e riscos acrescidos caso haja agravamento ou prolongamento da situação.

Apesar do cenário adverso, a instituição destaca fatores que continuam a sustentar a economia, como a solidez do mercado de trabalho, o impulso do PRR e uma política orçamental expansionista.

O emprego deverá, aliás, evoluir melhor do que o previsto anteriormente: o crescimento é agora estimado em 1,3% em 2026 (face a 1,1% em dezembro) e a taxa de desemprego deverá baixar para 5,9%, abaixo dos 6,3% anteriormente projetados.