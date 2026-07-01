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A ferramenta, denominada Saber Poupar, é gratuita, mas requer registo, e foi desenhada para “comparar, simular e apresentar as melhores opções de poupança em várias áreas essenciais do orçamento familiar”, segundo a organização.

O objetivo passa por oferecer uma visão integrada das despesas mensais, permitindo identificar alternativas mais económicas com base no perfil de consumo e na localização do utilizador.

Entre as funcionalidades disponíveis, destaca-se a possibilidade de comparar preços de produtos alimentares, com base numa análise diária de mais de 250 artigos, ajudando a identificar os supermercados mais baratos nas proximidades.

Na área das telecomunicações, a plataforma permite analisar faturas e sugerir mudanças de operador, enquanto no setor da energia e habitação apresenta simulações de alternativas mais económicas, ajustadas às necessidades de cada agregado familiar.

Segundo a Deco Proteste, a ferramenta pode também recomendar a renegociação ou rescisão de contratos quando forem identificadas opções mais vantajosas no mercado.

A organização estima que, de forma agregada, os consumidores possam reduzir as suas despesas em cerca de 2.000 euros anuais, dependendo do perfil e das escolhas efetuadas.

“O objetivo é dar ao consumidor uma resposta integrada, que permita encontrar oportunidades de poupança em diferentes áreas do orçamento”, explicou fonte da Deco Proteste, sublinhando o impacto do aumento do custo de vida nas famílias portuguesas.

Além das comparações personalizadas, a plataforma inclui parcerias e benefícios adicionais que poderão contribuir para reduzir ainda mais os encargos domésticos.

A Deco Proteste defende que o projeto não se limita à otimização de uma única fatura, mas procura cruzar diferentes áreas de despesa para identificar o impacto global no orçamento familiar.

A iniciativa surge num contexto de pressão continuada sobre os rendimentos das famílias, marcado por aumentos na alimentação, energia e habitação, três dos principais motores do custo de vida em Portugal.

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