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O Crédit Agricole, que ainda se mantém como accionista do BES, hoje em liquidação, e a filial Predica apresentaram duas ações comuns no Juízo Central Cível de Lisboa, no valor de, respetivamente, 855,3 milhões de euros e 152,8 milhões de euros, contra os antigos gestores, Salgado e Morais Pires, e a Rioforte Investments. No total, trata-se de pouco mais de 1000 milhões de euros.

As acções deram entrada no Juízo Central a 20 de Julho, mas só foram distribuídas agora no arranque de setembro, com o fim das férias judiciais, avança o Público, que ainda tentou obter declarações junto do Crédit Agricole, não a instituição quis comentar a decisão . Já a defesa de Ricardo Salgado, assegurada por Francisco Proença de Carvalho, disse desconhecer a situação, avança a mesma publicação.

De recordar que a Rioforte está em liquidação no Luxemburgo, onde estava sediada, com uma situação patrimonial deficitária, que deixa as perspectivas de ressarcimento dos seus credores na ordem dos 5%.

Do lado dos antigos gestores, Ricardo Salgado foi indicado por abuso de confiança na Operação Marquês, e por corrupção ativa e branqueamento no Caso EDP, com um cúmulo jurídico de 13 anos, mas a decisão judicial sobre a situação de saúde de Alzheimer anulou a necessidade de pena de prisão.

A resolução do BES decorreu em agosto de 2014, e pouco depois a consultora Deloitte, a pedido do Banco de Portugal, concluiu que os credores comuns recuperariam 31,7% dos seus créditos caso o banco tivesse ido para liquidação, em vez de resolução. Os acionistas e os credores subordinados não receberão qualquer compensação.

Nos tribunais, decorrem ainda muitos processos judiciais colocados por investidores contra várias entidades como o Banco de Portugal, Novo Banco e Estado.

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