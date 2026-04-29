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A empresa ferroviária aumentou o resultado líquido em cerca de três milhões de euros em relação a 2024, num ano marcado por uma forte subida da procura e pela consolidação do transporte ferroviário de passageiros.

O desempenho financeiro foi acompanhado por um novo máximo histórico no número de passageiros transportados. Em 2025, a CP atingiu 208 milhões de clientes, mais 10% do que no ano anterior, com particular destaque para o crescimento no serviço regional e o impacto dos títulos de mobilidade ferroviária.

O aumento da procura está associado, em grande parte, à expansão do uso de passes e medidas de incentivo à mobilidade sustentável, incluindo o chamado passe ferroviário verde, que tem vindo a reforçar a utilização do transporte público em várias regiões do país.

Segundo o Governo, estes resultados refletem uma melhoria da eficiência operacional e uma maior adesão dos cidadãos ao transporte ferroviário como alternativa ao transporte individual.

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