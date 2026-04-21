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A consignação do IRS permite que uma parte do imposto que seria entregue ao Estado seja canalizada para uma entidade social à escolha do contribuinte. No caso do JRS Portugal, o apoio destina-se ao acompanhamento de pessoas migrantes e refugiadas em situação de maior vulnerabilidade.

Segundo a organização, o valor consignado contribui para garantir habitação digna, apoio na procura de emprego e formação, bem como acompanhamento psicológico, jurídico e social a quem chega a Portugal em contextos de fragilidade.

Como consignar

Para apoiar o JRS Portugal, basta indicar o NIF 504 776 150 na declaração de IRS (Modelo 3, Quadro 11). O procedimento não implica qualquer acréscimo de imposto nem redução do reembolso a receber.

A organização sublinha que se trata de um gesto simples, mas com impacto direto na vida de quem é apoiado. “Ajudar não custa nada, mas a sua escolha pode mudar tudo para quem acolhemos”, refere o JRS Portugal, apelando à participação dos contribuintes nesta fase de entrega das declarações fiscais.

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