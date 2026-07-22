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Até ao momento, o Portal do Cliente Bancário do BdP tem apenas uma ferramenta que permite comparar as comissões dos serviços associados às contas de pagamento (como os custos com a manutenção de conta, disponibilização de cartões de débito e de crédito, levantamentos em numerário e transferências).

O anúncio aconteceu durante a Comissão de Orçamento e Finanças, na sequência de a administradora do BdP, Francisca Guedes de Oliveira, ter sido questionada sobre as baixas remunerações dos depósitos em Portugal.

A Autoridade da Concorrência (AdC) recomendou, esta semana, ao BdP que seja criado um comparador das taxas de remuneração dos depósitos pagas pelos bancos, com o objetivo de incentivar os clientes a mudarem de banco para melhorar a concorrência.

De acordo com o Expresso, com recurso à Lusa, a sugestão faz parte da versão final do estudo da AdC "Mobilidade dos consumidores na banca a retalho em Portugal", que inclui 17 recomendações dirigidas ao banco central e aos legisladores para diminuir os custos de pesquisa e comparação dos produtos bancários (das contas de pagamento, dos créditos e dos depósitos).

O estudo refere que “os depósitos são a principal fonte de financiamento dos bancos e o principal instrumento de poupança das famílias e das empresas” e que, em Portugal, a remuneração dos depósitos a prazo está “em níveis inferiores à média ponderada da zona euros”. Além disto, sublinha que a concorrência leva os bancos a oferecer taxas mais elevadas.

Os últimos dados disponíveis indicam que o pagamento dos novos depósitos a prazo aumentou em maio pelo quarto mês consecutivo, passando para 1,48%, uma tendência em linha com a zona do euro. Portugal foi, em maio, o sexto país com a taxa mais baixa da zona euro.