Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O comissário europeu da Energia, Dan Jørgensen, sublinhou que a situação atual não corresponde a uma crise de abastecimento energético, mas sim a um problema relacionado com a subida acentuada dos preços. "Os níveis elevados dos preços são uma realidade que não pode ser ignorada, embora não estejamos perante falhas no fornecimento", afirmou.

Dan Jørgensen indicou ainda que iria auscultar os ministros da Energia dos Estados-membros da União Europeia para avaliar a dimensão da crise e discutir eventuais respostas coordenadas.

Bruxelas ressalva que quaisquer medidas a adotar deverão ser cirúrgicas e temporárias, não implicando alterações estruturais ao sistema energético europeu, mas visando atenuar os efeitos imediatos da volatilidade dos mercados energéticos sobre a economia e os consumidores.