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A gasolina deverá ficar cerca de seis cêntimos mais barata por litro, enquanto o gasóleo poderá baixar aproximadamente 11 cêntimos, refletindo a evolução recente das cotações do petróleo nos mercados internacionais.

A descida dos preços surge na sequência de um recuo significativo do crude, com o Brent, referência europeia, a cair cerca de 3% nos mercados internacionais, situando-se nos 77,1 dólares por barril, o valor mais baixo desde o início de março.

Também o West Texas Intermediate (WTI), referência norte-americana, registou perdas na ordem dos 3,2%, para cerca de 74,3 dólares por barril.

A pressão em baixa nos preços do petróleo está associada a desenvolvimentos geopolíticos no Médio Oriente, nomeadamente a confirmação de um entendimento entre os Estados Unidos e o Irão para o fim do conflito na região, acordo que inclui a reabertura do Estreito de Ormuz e a suspensão de bloqueios no tráfego marítimo.

O impacto imediato nos mercados energéticos traduziu-se numa descida generalizada das cotações do crude, com reflexo direto esperado nos preços de venda ao público dos combustíveis em Portugal.

A confirmar-se a tendência, será uma das maiores descidas semanais registadas nos últimos meses, especialmente no gasóleo, o combustível mais utilizado em Portugal.

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