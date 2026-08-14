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Os preços dos combustíveis deverão voltar a subir na próxima semana, entre 17 e 23 de agosto, com as previsões a apontarem para um aumento de cerca de 10 cêntimos por litro no gasóleo e nove cêntimos na gasolina.

A estimativa, avançada pelo Contas Poupança com base na evolução das cotações dos produtos petrolíferos nos mercados internacionais, ainda poderá sofrer alterações após o fecho dos mercados na sexta-feira e em função de eventuais mudanças no desconto aplicado ao Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP).

Caso a previsão se confirme, o preço médio do gasóleo deverá atingir 2,068 euros por litro. Para um depósito de 50 litros, o custo médio será de cerca de 103 euros.

Desde 1 de fevereiro, o aumento acumulado do preço do gasóleo deverá chegar aos 41 cêntimos por litro, caso se concretize a subida prevista para a próxima semana.

Na gasolina, o preço médio deverá fixar-se nos 1,977 euros por litro, mais nove cêntimos por litro. Um depósito de 50 litros passará a representar uma despesa média de aproximadamente 99 euros.

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