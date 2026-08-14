Os preços dos combustíveis deverão voltar a subir na próxima semana, com o gasóleo a aumentar cerca de 10 cêntimos por litro e a gasolina cerca de nove cêntimos. A subida surge poucos dias depois de ambos os combustíveis terem registado uma descida de dimensão semelhante.

Na semana de 10 a 16 de agosto, o gasóleo chegou a baixar cerca de 10 cêntimos por litro e a gasolina 10,5 cêntimos, segundo as previsões então divulgadas.

Porque voltam a subir?

A explicação está sobretudo na evolução das cotações internacionais dos produtos petrolíferos. Os preços praticados nos postos portugueses refletem, com algum desfasamento, a evolução das matérias-primas nos mercados internacionais, além de fatores como o câmbio, margens de comercialização, logística e impostos.

A descida da semana passada refletiu uma redução dos custos de aquisição, mas a evolução posterior dos mercados voltou a pressionar os preços. O contexto internacional continua marcado pela instabilidade no mercado petrolífero e pelas perturbações associadas ao conflito no Médio Oriente e ao Estreito de Ormuz.

Há ainda um segundo fator importante: o mecanismo extraordinário de redução do ISP criado pelo Governo para amortecer o impacto da escalada dos combustíveis. O desconto é revisto periodicamente em função da evolução dos preços e pode limitar ou ampliar o efeito das oscilações das cotações internacionais no preço final.

Quanto podem custar?

De acordo com as estimativas divulgadas esta sexta-feira, o preço médio do gasóleo simples deverá passar dos atuais 1,967 euros para mais de dois euros por litro. A gasolina simples 95 deverá aproximar-se dos 1,98 euros por litro.

Para um depósito de 50 litros, uma subida de 10 cêntimos representa cerca de cinco euros adicionais no caso do gasóleo. Na gasolina, um aumento de nove cêntimos representa cerca de 4,50 euros.

Os valores são ainda provisórios e dependem do fecho das cotações internacionais e da eventual atualização do desconto do ISP. Além disso, como os preços dos combustíveis são livres em Portugal, o valor final varia de posto para posto.

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