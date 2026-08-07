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Os preços dos combustíveis deverão registar uma forte descida na próxima segunda-feira, 10 de agosto, com o gasóleo a baixar cerca de 12 cêntimos por litro e a gasolina simples 95 cerca de 12,5 cêntimos, segundo as previsões do setor. Os valores finais poderão, no entanto, sofrer ligeiros ajustes antes de entrarem em vigor.

As estimativas apontam para uma redução significativa dos preços praticados nos postos de abastecimento, refletindo a evolução recente das cotações internacionais dos produtos petrolíferos.

Caso as previsões se confirmem, o gasóleo simples deverá descer cerca de 12 cêntimos por litro, enquanto a gasolina simples 95 poderá registar uma redução de aproximadamente 12,5 cêntimos por litro.

Os valores poderão ainda ser ajustados até segunda-feira, uma vez que dependem da evolução dos mercados internacionais e de uma eventual revisão do desconto aplicado ao Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), mecanismo utilizado pelo Governo nas últimas semanas para mitigar a volatilidade dos preços.

De acordo com os dados mais recentes da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio do gasóleo simples situava-se nos 2,051 euros por litro, enquanto a gasolina simples 95 era vendida, em média, por 1,980 euros por litro.

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