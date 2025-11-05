Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o comunicado divulgado pela entidade reguladora, “o Conselho de Administração da CMVM determinou no dia 05/nov/2025 pelas 15:20 (UTC), nos termos do artigo 214.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 213.º do Código dos Valores Mobiliários, o levantamento da suspensão da negociação das ações Impresa - SGPS, SA, na sequência da divulgação de informação relevante ao mercado.”

A CMVM não especifica, no documento, qual a informação divulgada pela Impresa que motivou a decisão.

A suspensão temporária das ações tinha sido determinada para garantir que todos os investidores tivessem acesso simultâneo à informação relevante antes da retoma das transações.

