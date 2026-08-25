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A evolução da taxa Euribor a três meses é determinada diariamente por um conjunto de bancos da Zona Euro e está, desde dia 14, a ser fixada acima de 2,5%. De acordo com o ECO, na sexta-feira, a taxa estava nos 2,534%, o valor mais elevado em quase dois anos.

A manter-se o ritmo de subida até ao antepenúltimo dia útil do mês, quinta-feira, dia 27, data em que termina os 10 dias para calcular a remuneração base, como ditam as regras da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, a taxa marcará uma média superior ao máximo legal que os Certificados de Aforro remuneram.

Apesar disto, mesmo que a Euribor continue a subir, a remuneração base não irá acompanhar, uma vez que o limite máximo legal se situa nos 2,5%.

Atualmente, estão disponíveis os Certificados de Aforro da Série F. À base de pagamento de 2,5, associam-se prémios de permanência que variam entre os 0,25% no segundo ano e 1,75% no 14.º e 15.º anos.

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