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A Comissão Europeia apresentou esta quarta-feira a Lei da Habitação Acessível, uma proposta destinada a travar a subida dos preços das casas e aumentar a oferta habitacional nas cidades europeias mais pressionadas. O diploma prevê novas ferramentas para Estados e autarquias intervirem em zonas onde comprar ou arrendar casa se tornou demasiado caro.

Entre as medidas está a possibilidade de limitar o alojamento local quando existam dados que demonstrem que está a prejudicar a oferta de habitação. Os municípios poderão também adotar medidas sobre imóveis devolutos em áreas classificadas como estando sob pressão habitacional.

Bruxelas propõe ainda acelerar a construção e a reabilitação de imóveis, com processos de licenciamento mais rápidos e a reconversão de edifícios devolutos ou subutilizados para habitação. A Comissão estima que sejam necessários mais 150 mil milhões de euros de investimento por ano na próxima década para responder às necessidades habitacionais da União Europeia.

A proposta surge num contexto em que 40% dos europeus consideram a habitação um problema urgente. Em Portugal, essa percentagem sobe para 43%, segundo dados citados pela Comissão Europeia.

A Lei da Habitação Acessível segue agora para negociação entre o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia.

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