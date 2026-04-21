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Segundo informação disponibilizada no site oficial do clube, a SAD “viu aprovada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) uma adenda ao prospeto do empréstimo obrigacionista 2026-2031, elevando a oferta inicial de 40 milhões de euros para 65 milhões de euros”. A taxa de juro fixa bruta mantém-se nos 4,65% ao ano.

A operação supera o valor nominal do empréstimo obrigacionista que vence em maio de 2026, fixado em 50 milhões de euros, sendo descrita pela SAD como “o montante mais elevado de sempre oferecido à subscrição pela sociedade”.

Apesar do aumento do volume da emissão, a estrutura financeira do clube não deverá sofrer alterações relevantes no curto prazo. A Benfica, SAD sublinha que, assumindo a concretização da operação pelo valor máximo, o nível de dívida líquida no final do exercício 2025/26 deverá manter-se em linha com os dois últimos anos.

O período de subscrição decorre até 24 de abril de 2026, abrangendo um máximo de oito milhões de obrigações, com valor nominal unitário de cinco euros.

A operação surge num contexto de gestão financeira ativa por parte da SAD encarnada, liderada por Rui Costa, com o objetivo de reforçar a estrutura de financiamento e assegurar liquidez para as próximas temporadas.

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