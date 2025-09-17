Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em declarações citadas pela Sky News, Greenfield afirmou estar “de coração partido” e que já não poderia “em boa consciência” continuar no cargo, depois de acusar a multinacional de ter “silenciado e marginalizado” a missão ativista da Ben & Jerry’s.

“É profundamente dececionante que a independência prometida já não exista. A empresa foi silenciada, deixada de lado por medo de incomodar os que estão no poder”, escreveu Greenfield numa carta aberta partilhada pelo seu parceiro de longa data, Ben Cohen.

A tensão entre a Ben & Jerry’s e a Unilever não é nova. Em 2021, a marca decidiu suspender as vendas nos territórios palestinianos ocupados por Israel, decisão que gerou um dos maiores choques com a empresa-mãe. A Unilever sempre defendeu que a responsabilidade pelas decisões financeiras e operacionais lhe cabia enquanto proprietária, embora o acordo inicial tivesse criado um conselho externo para proteger a missão social da marca.

Atualmente, a Unilever prepara-se para separar a sua divisão de gelados – que inclui também marcas como Magnum e Olá – num novo grupo, o The Magnum Ice Cream Company (TMICC). Um porta-voz do TMICC disse discordar da leitura de Greenfield, garantindo que houve tentativas de diálogo para reforçar os valores fundacionais da Ben & Jerry’s.

Ben Cohen, o outro cofundador, revelou à Sky News que chegou a tentar negociar a recompra da empresa com investidores, mas que a proposta foi rejeitada. “Se pudesse devolver o dinheiro da venda à Unilever para termos a Ben & Jerry’s independente, faria isso sem hesitar”, afirmou.

Cohen também criticou a influência do novo conselho da divisão de gelados, e afirmou que “parece que o conselho da Magnum foi trumpificado”.

Fundada em 1978 em Vermont, a Ben & Jerry’s transformou-se numa das marcas de gelados mais reconhecidas do mundo, não apenas pelos sabores excêntricos como Cherry Garcia ou Phish Food, mas também pela sua postura política e social. A saída de Greenfield marca o fim de uma era e levanta novas dúvidas sobre o futuro da identidade ativista da empresa sob a gestão da Unilever.

