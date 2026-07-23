Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu manter inalteradas as três taxas de juro diretoras, numa decisão amplamente antecipada pelos mercados financeiros.

A decisão surge depois de, na reunião de política monetária de 11 de junho, a instituição ter aumentado as três taxas diretoras em 0,25 pontos percentuais, naquele que foi o primeiro agravamento dos custos de financiamento desde 2023. A medida visou responder à subida dos preços globais, impulsionada pelo conflito no Médio Oriente.

Em comunicado, o BCE refere que, apesar da elevada volatilidade, "as perspetivas quanto aos preços dos produtos energéticos situam-se atualmente próximo das projeções de referência subjacentes às projeções de junho elaboradas por especialistas do Eurosistema e bastante acima dos níveis registados antes do conflito no Médio Oriente".

A autoridade monetária manteve a taxa de depósito, a principal taxa de referência para a economia da zona euro, nos 2,25%, considerando que a incerteza permanece "alta" e que o impacto total do choque energético sobre a inflação "ainda não se materializou".

Ainda assim, o Conselho do BCE garante que continuará a orientar a política monetária de forma a assegurar que a inflação regressa de forma sustentada ao objetivo de 2% no médio prazo.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.