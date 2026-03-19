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O Banco Central Europeu decidiu manter, esta quinta-feira, as taxas de juro inalteradas na Zona Euro numa decisão que já era antecipada por analistas e investidores.

A instituição liderada por Christine Lagarde opta assim por uma posição cautelosa, num contexto marcado pela escalada do conflito no Médio Oriente, que continua a pressionar os preços da energia e a aumentar a incerteza económica.

Com esta decisão, a taxa de facilidade permanente de depósito mantém-se nos 2%, enquanto as taxas de refinanciamento e de cedência de liquidez permanecem nos 2,15% e 2,4%, respetivamente.

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