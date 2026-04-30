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O Conselho do BCE considera que a política monetária continua “bem posicionada para navegar a atual incerteza”, num contexto marcado pela guerra no Médio Oriente, que tem vindo a pressionar os mercados energéticos e a economia europeia.

De acordo com o banco central, o conflito provocou “um aumento pronunciado dos preços dos produtos energéticos”, contribuindo para a subida da inflação e afetando negativamente o sentimento económico. Ainda assim, a instituição optou por não alterar a orientação da política monetária, sinalizando prudência face ao atual enquadramento geopolítico e económico.

A taxa diretora de referência ficou assim em 2%, nível em que está desde junho de 2025, algo que deve terminar no próximo mês, pois o BCE aponta explicitamente para a subida dos preços cada vez "mais intensa".

Em junho, de acordo com os analistas, a referida taxa de juro diretora deve passar de 2% para 2,25%.

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