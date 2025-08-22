O Banco de Portugal emitiu esta sexta-feira, 22 de agosto, um alerta público contra Inácio Bandeira da Costa (NIF 195461215), esclarecendo que este não está habilitado a prestar serviços de pagamento ou a desenvolver qualquer atividade financeira reservada a entidades supervisionadas pela instituição.
Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
De acordo com o regulador, o visado tem atuado em nome próprio ou em nome de terceiros, sem autorização para realizar operações como o envio de fundos. A prestação de serviços de pagamento está regulada pelo Decreto-Lei n.º 91/2018, de 12 de novembro, sendo exclusiva de entidades devidamente habilitadas e inscritas junto do Banco de Portugal.
O supervisor financeiro lembra que a lista das entidades autorizadas a exercer este tipo de atividade pode ser consultada no seu site oficial (www.bportugal.pt).
Comentários