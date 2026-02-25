O presidente executivo, Miguel Maya, sublinhou que 2025 ficou marcado pelos "melhores resultados de sempre" da instituição, sustentados pelo desempenho da margem financeira e das comissões, apesar do aumento dos custos operacionais.

A margem financeira, diferença entre os juros cobrados no crédito e os juros pagos nos depósitos , cresceu 2,4%, para 2.898,1 milhões de euros, enquanto as comissões aumentaram 4,3%, atingindo 847,4 milhões de euros.

Em sentido contrário, os custos operacionais subiram 8,3%, totalizando 1.415,1 milhões de euros. Já a rubrica de outros proveitos apresentou um resultado positivo de 69,7 milhões de euros, invertendo os 70 milhões de euros negativos registados em 2024.

As imparidades e outras provisões, constituídas sobretudo para fazer face a eventuais perdas com crédito, diminuíram 10,3%, fixando-se em 830,7 milhões de euros.

Por geografias, a operação em Portugal voltou a destacar-se, com lucros de 869,4 milhões de euros, um aumento de 10,6% face ao exercício anterior, representando a maior fatia dos resultados do grupo.

Os resultados foram divulgados pelo banco com o apoio da Lusa e confirmam o Banco BCP como uma das instituições financeiras mais lucrativas do sistema bancário português em 2025.