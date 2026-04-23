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Em comunicado enviado à imprensa, o grupo franco-neerlandês congratulou-se com o anúncio da Parpública e agradeceu ao Governo o convite para avançar para a fase de apresentação de propostas vinculativas. O Conselho de Ministros aprovou na quinta-feira uma resolução que convida a Air France-KLM e a Lufthansa a apresentarem propostas formais para a aquisição de uma participação na companhia aérea portuguesa.

A Air France-KLM recorda que, tal como sublinhado pelo CEO do grupo, Benjamin Smith, aquando da entrega da proposta não vinculativa, a TAP “encaixa totalmente” na estratégia multi-hub do grupo. O objetivo passa por reforçar as operações em Lisboa e desenvolver a conectividade noutras cidades do país, incluindo o Porto.

O grupo assegura ainda que pretende fazer de Lisboa o seu único ‘hub’ no Sul da Europa, integrando a TAP através de um modelo de consolidação assente na cooperação. “Este modelo beneficiaria a TAP, os seus trabalhadores e Portugal no seu conjunto, nomeadamente através do aumento da conectividade”, refere a empresa.

No final da reunião do Conselho de Ministros, os ministros das Finanças e das Infraestruturas e Habitação, Joaquim Miranda Sarmento e Miguel Pinto Luz, indicaram que as propostas financeiras apresentadas pelas duas interessadas são equivalentes, sublinhando, contudo, que o dever de confidencialidade impede a divulgação de valores.

Ficam assim na corrida a Air France-KLM e a Lufthansa, depois de a IAG, proprietária da Iberia e da British Airways, ter desistido do processo. Nesta terceira fase do concurso, os dois grupos terão 90 dias para apresentar propostas vinculativas, prazo que termina em julho.

O Governo pretende alienar até 49,9% do capital da TAP, dos quais 44,9% a um investidor de referência e até 5% reservados aos trabalhadores, avaliando as propostas com base no preço, plano industrial, conectividade e capacidade financeira do comprador.

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